Pioggia e maltempo per l'inaugurazione della Fiera del Levante: allerta gialla della Protezione Civile

Pioggia e brutto tempo per l'inaugurazione dell'82° edizione della Fiera del Levante di Bari: non sono buone, infatti, le previsioni per la giornata di domani anche per l'arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni e rovesci sul capoluogo e, più in generale, su tutta la regione. La Protezione Civile pugliese ha infatti diramato un'allerta meteo valida per 30 ore dal pomeriggio di oggi e per la gran parte della giornata di domani. Miglioramento atteso da sabato sera, con rasserenamenti più decisi da domenica.