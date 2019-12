Ultimo weekend dell'anno con il maltempo: freddo e vento forte, prime nevicate sulla Murgia

Temperature rigide e vento forte su Bari città, dove si sono verificati nel pomeriggio anche rovesci di neve tonda (o 'graupel'), segnalati anche in alcune zone del Barese, e prime nevicate sulla Murgia. Come previsto, l'ondata di freddo artico attesa anche in Puglia per l'ultimo weekend dell'anno comincia a farsi sentire.

Come documentato dall'associazione MeteOne Puglia e Basilicata, in mattinata precipitazioni di neve tonda (ovvero un tipo di precipitazione solida, costituita da piccoli granelli di ghiaccio) si sono verificate in alcune zone della provincia, come Ruvo e Molfetta. Nel pomeriggio, rovesci di graupel si sono registrati anche a Bari città.

La prima vera neve, invece, ha fatto la sua comparsa sulla Murgia, nelle zone di Altamura, Minervino, Santeramo. Secondo le previsioni di MeteOne, i fenomeni "si intensificheranno tra pomeriggio e sera ma resteranno comunque intermittenti e irregolari". Non sono attese invece precipitazioni nevose su coste e pianure.

In foto: neve ad Altamura (dalla pagina Fb MeteOne Puglia e Basilicata)