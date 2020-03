In arrivo il freddo su Bari e provincia: allerta meteo, previsti fiocchi di neve sulla Murgia

Dopo diverse giornate consecutive di tempo primaverile, torna il freddo su Bari e provincia: la Protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo gialla valida dalle prime ore di domani, 24 marzo, e per le successive 24-36 ore. Previste precipitazioni sparse anche a carattere nevoso a quote almeno tra i 100 e i 300 metri e in alcune occasioni anche a livello del mare. In arrivo anche venti di burrasca su tutto il territorio regionale con rinforzi da settentrione e mareggiate sulle coste. Temperature in picchiata, con minime tra 0 e 1 gradi sulla citta di Bari nelle ore notturne.

