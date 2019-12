Freddo, vento e possibili nevicate in collina: nuova allerta 'gialla', maltempo fino a domani

E' scattata a mezzogiorno la nuova allerta 'gialla' della Protezione civile regionale per 'vento e neve' sulla Puglia, della durata di 36 ore. In particolare, sono attese "nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 400-600 metri con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli o localmente moderati; Venti forti o di burrasca, nord-orientali con rinforzi fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte".

Il maltempo, tuttavia, avrebbe le ore contate. Già nella giornata di domani, 30 dicembre, è previsto un graduale miglioramento che dovrebbe portare un ultimo giorno dell'anno con il sereno, sebbene ancora caratterizzato dal freddo.

(In foto: neve ieri ad Altamura - fonte MeteOne Puglia e Basilicata)