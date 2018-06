Niente caldo e ancora pioggia: l'estate non decolla, peggiora da martedì

Non è bastato il maltempo della scorsa settimana per far scattare, una volta per tutte, l'estate a Bari e in provincia: i prossimi giorni, infatti, saranno caratterizzati da condizioni perturbate e pioggia. Le previsioni, infatti, indicano, dopo un ulteriore giorno di tregua domani, un deciso peggioramento da martedì, con temporali e acquazzoni pronti a bagnare nuovamente il capoluogo e la provincia. Il copione dovrebbe ripetersi (seppur con minore intensità) mercoledì, con temperature massime non oltre i 22-23 gradi. La situazione è destinata a migliorare dalla seconda parte della settimana, con rasserenamenti, con un weekend tutto sommato accettabile per gli amanti del mare.