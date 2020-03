Fiocchi di neve in provincia, risveglio 'imbiancato' anche a Bari: inizio di primavera all'insegna del maltempo

Strade e campagne spruzzate di bianco nell'entroterra, e fiocchi anche su Bari, dove la neve all'alba si è posata brevemente anche sul lungomare. A dispetto del calendario e della primavera già iniziata, è stato un risveglio dal sapore decisamente invernale anche nel Barese. La neve, come previsto, ha fatto la sua comparsa anche a quote molto basse e sulle coste, sebbene in quantità molto ridotta e senza accumuli significativi.

L'allerta meteo per il maltempo, emanata dalla Protezione civile regionale a partire dalle prime ore di questa mattina, sarà valida per 24-36 ore. Per la giornata odierna, il tempo resterà instabile con cieli irregolarmente nuvolosi o a tratti nuvolosi, con temperature decisamente sotto la media stagionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(In foto: campagne imbiancate a Valenzano utente Alex_87, forum #MeteoNetwork Puglia)