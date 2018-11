Pioggia battente e maltempo, qualche disagio in città: da stasera migliora

Qualche piccolo disagio in scantinati nei quartieri di Bari e nell'hinterland (a Valenzano), ma nessuna emergenza a seguito del maltempo che da ieri non lascia tregua al capoluogo pugliese: la perturbazione in sosta sulla nostra regione, infatti, sta portando pioggia costante e copiosa con una tregua prevista per domani. Diversi cittadini hanno chiamato la centrale operativa dei Vigili del Fuoco segnalando piccoli allagamenti ai piani bassi, nelle zone quasi centrali del capoluogo. La situazione migliorerà a cominciare dal pomeriggio, con l'arrivo di forti venti da nord che spazzeranno via le nuvole, abbassando le temperature di circa 2-3 gradi.