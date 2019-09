Vento forte e temporali, ancora 24 ore di maltempo: resta l'allerta gialla anche sul Barese

Ancora 24 ore di allerta gialla per il maltempo sul Barese così come su tutta la Puglia. I forti temporali che si sono verificati questa mattina, dunque, sembrano destinati a ripetersi nelle prossime ore.

In particolare, una nuova allerta è stata lanciata dalla Protezione civile regionale dalle 20 di oggi, giovedì 19 settembre, per le successive 18-24 ore. In particolare, sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. Venti localmente forti con rinforzi di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte".