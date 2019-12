Forti raffiche di vento e temporali, maltempo in arrivo: allerta 'gialla' anche nel Barese

Vento forte, freddo e possibili temporali. Il maltempo è in arrivo sulla Puglia e sul Barese: a confermarlo è l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile regionale che ha emesso una 'allerta gialla' per vento forte a partire dalle 15 di questo pomeriggio e per le prossime 30 ore.

In particolare, sono previste" precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori adriatici. Venti: tendenti forti dal tardo pomeriggio-sera con locali raffiche di burrasca".