Martedì tra nuvole e rischio pioggia, il vento di scirocco non molla

Sarà una settimana all'insegna del tempo 'altalenante', con la pioggia che sarà in agguato soprattutto nel fine settimana. Intanto il vento di scirocco non molla, portando con sè possibili temporali. A dirlo sono le previsioni della Protezione civile regionale per martedì, 19 novembre.

A partire dalle ore 12, è attiva infatti un'allerta 'gialla' della durata di 12 ore, che prevede "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Venti da forti a burrasca meridionali, in particolare sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte".