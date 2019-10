Inizio di settimana all'insegna del maltempo: in arrivo piogge e temporali

Sarà un inizio di settimana all'insegna del maltempo, con piogge e temporali su tutta la Regione. Sono queste le previsioni per le prossime ore della Protezione civile regionale, che ha diramato un'allerta meteo 'gialla' su tutta la Puglia, per la giornata di lunedì 7 ottobre.

In particolare, a partire dalle ore 8 del 7 ottobre e per le successive 12 ore, sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". Fenomeni che, tuttavia, potranno manifestarsi in maniera irregolare sul territorio, toccando solo marginalmente la fascia adriatica.

Un miglioramento è atteso già dalla giornata di martedì.