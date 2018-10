Torna il maltempo, scatta l' allerta arancione sulla Puglia: previste piogge e temporali

Torna il maltempo su Bari e la Puglia, con un'allerta arancione, prevista per domani, sulle zone centrali e meridionali della regione: è l'esito del bollettino emesso dalla Protezione Civile regionale. Per la giornata del 3 ottobre, infatti, un’ area depressionaria, con contributo interno di aria fredda, presente sul Mediterraneo centrale continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali, in particolare sulle aree ioniche. Si prevede, per le prossime 24 ore il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione. Il Centro Funzionale e la Sala Operativa monitoreranno gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione meteo e degli effetti al suolo.