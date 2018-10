Temporali e maltempo su Bari e la Puglia: disagi per i treni, ritardi di oltre un'ora

Il maltempo di questa mattina a Bari, in provincia e nelle altre zone centromeridionali della Puglia, ha provocato numerosi disagi alla circolazione dei treni: dopo un blocco dalle prime luci dell'alba, a causa di guasti agli impianti di Palagiano, Mottola e Bellavista, è stata riattivata regolarmente, attorno alle 10.30, la linea Bari-Taranto. Per ovviare ai problemi, erano stati predisposti bus sostitutivi da Gioia del Colle, dove il percorso dei treni verso il capoluogo jonico era stato bloccato. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per ripristinare il servizio. Sempre per guasti agli impianti registrati ritardi fino ad un’ora sulle linee Bari-Lecce, tra Bari Torre a Mare e Bari Centrale e Brindisi -Taranto, tra Francavilla Fontana e Nasisi.

