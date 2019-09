Torna il maltempo: forte temporale in città, allagamenti e disagi. Traffico rallentato in tangenziale

Vento, pioggia e mare in tempesta. Il maltempo atteso per questa giornata, preannunciato dall'allerta gialla lanciata ieri dalla Protezione civile regionale, è arrivato.

Forte pioggia in città, con gli immancabili allagamenti segnalati in diversi quartieri, da Japigia a Carbonara, dal centro a Carrassi a San Girolamo. Diverse le segnalazioni anche sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro. Disagi sono stati segnalati anche in Fiera e sulla tangenziale, dove il traffico ha subito rallentamenti a causa della ridotta visibilità legata alla pioggia. Temporali sono segnalati anche in provincia.

La situazione monitorata dalla Polizia locale

Al momento, la polizia locale segnala situazione regolare nei sottopassi, ad eccezione di quello di via La Rotella, alla zona industriale, chiuso al traffico. Sul resto della rete viaria "traffico regolare", con "qualche piccolo allagamento a Poggiofranco, nella zona del Flacco, su via Giovanni XXIII e su via Amendola e Omodeo dove si circola lentamente".

L'allerta meteo sarà valida fino a questa sera. Un miglioramento è previsto da domani.

*Ultimo aggiornamento ore 12.15

