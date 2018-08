Forti temporali in provincia: strade allagate e disagi ad Altamura

Temporali intensi hanno colpito in tarda mattina alcune zone dell'entroterra barese e della Murgia. In particolare, un nubifragio si è verificato ad Altamura, dove la grande quantità di pioggia mista a grandine ha allagato in pochi minuti le strade, provocando disagi per gli automobilisti.

Forti precipitazioni sono state segnalate anche ad Acquaviva e Gioia del Colle. Solo nuvole di passaggio, ma nessuna precipitazione invece, su Bari città.

Intanto per le prossime ore la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta 'gialla': in particolare, dalle 9 di domani 23 agosto e per le successive nove ore, sono previste "precipitazioni isolate a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli".