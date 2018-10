Vento forte soffia su tutta la città: in via Bruno Buozzi grosso albero precipita sulla strada

Il forte vento continua a soffiare da ieri incessantemente sulla città di Bari, creando inevitabili disagi e in alcuni casi qualche rischio per l'incolumità pubblica: un grosso tronco è precipitato sulla strada in via Bruno Buozzi mentre un altro albero si è spezzato in corso Garibaldi a Santo Spirito. In via De Giosa, invece, segnalati problemi alle lanterne semaforiche. Caduta anche una pianta nell'area pedonale accanto alla scuola Balilla nel quartiere Madonnella.

Nelle prossime ore lo scirocco è destinato a calare sensibilmente: da domani, infatti, è previsto un deciso miglioramento delle condizioni meteo, con sole e temperature in leggero rialzo.

Gallery