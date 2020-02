Ultim'ora: chiusi i cimiteri a Bari, accesso vietato a parco 2 Giugno e pineta San Francesco

Le forti raffiche di vento che da ieri sera sferzano la città stanno provocando non pochi danni e disagi. La Polizia locale, in via precauzionale, ha disposto la chiusura dei cimiteri cittadini, di parco 2 Giugno e della pineta San Francesco.

A causa del forte vento, momenti di paura si sono registrati questa mattina in via Dalmazia, al quartiere Madonnella, per il crollo di una ringhiera a vetri che è caduta sul marciapiedi sottostanti.

L'allerta arancione per il forte vento lanciata dalla Protezione civile durerà ancora fino a questa sera e parzialmente anche nella giornata di domani.