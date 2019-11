Impalcatura crolla per il vento forte: paura ad Acquaviva, passanti soccorsi dalla Croce Rossa

Venti di bufera soffiano in città e l'impalcatura per i lavori su un palazzo crolla, spargendo per la strada residui di metallo. Continua la conta dei danni per il maltempo nella provincia di Bari: l'incidente è avvenuto nella mattinata ad Acquaviva, per la precisione in via Ciro Menotti. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa italiana, sezione di Bari, per prestare supporto agli interventi di messa in sicurezza delle persone insieme alla Protezione civile e alle forze dell'ordine.