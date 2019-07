Venti forti e mareggiate, 'allerta gialla' sulla Puglia

"Venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali della Puglia, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e possibili mareggiate sulle coste esposte". Queste le previsioni per le prossime ore contenute nell'avviso diramato dalla Protezione civile regionale, che ha lanciato un 'allerta gialla' per vento forte dalle 20 di questa sera per le prossime 18-24 ore.

Stando inoltre alle previsioni delle ultime ore, isolati temporali potrebbero verificarsi in particolare al nord della regione ma anche nel Barese.

Intanto, in mattinata proprio il forte vento di scirocco ha reso più complicate le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato al quartiere San Paolo, in una zona molto vicina alle abitazioni in via Milella.