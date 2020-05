Forti raffiche di vento sulla città, chiude il cimitero monumentale

A causa delle forti raffiche di vento il Comune di Bari ha disposto in queste ore le chiusura del cimitero monumentale. La necropoli - rendono noto da Palazzo di Città - riaprirà non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Questa mattina a Bari, proprio in via Crispi, una donna è morta in un incidente provocato dal vento forte: la tettoia di una casa disabitata si è staccata, colpendo la donna che in quel momento si trovava in strada.



