Pioggia e vento forte, domenica di maltempo sulla Puglia

Una domenica di maltempo in arrivo sulla Puglia? Il bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale parla di una 'allerta gialla' a partire dalle 20 di oggi, sabato 2 novembre, per le prossime 24 ore.

In particolare, sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulle zone interne settentrioanli e meridionali della Puglia. Venti forti dai quadranti meridionali".

Nel dettaglio, dunque, per la provincia di Bari è prevista allerta solo per il vento forte, mentre non sono attese precipitazioni.