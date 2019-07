Famiglia bloccata in auto nel sottopasso allagato, vigile si lancia in acqua e salva tre persone

Una famiglia di tre persone, rimasta bloccata in auto nel sottopasso allagato di via La Rotella, nella zona industriale di Bari, è stata tratta in salvo da un vigile intervenuto durante un'attività di pattuglia per monitorare i danni del maltempo.

L'episodio si è verificato attorno alle 21. L'agente Gemma era in servizio assieme a un altro collega: non appena ha notato papà, mamma e bimba in difficoltà, non ha esitato a lanciarsi in acqua, consentendo il loro recupero. I tre sono stati soccorsi trovando riparo in un bus Amtab che transitava nella zona dell'intervento, poco lontano dal centro commerciale Metro.