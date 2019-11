Forti raffiche di vento sull'aeroporto di Bari Palese: tre voli dirottati

Tre voli dirottati su altri scali, due in arrivo e uno in partenza: mattinata di disagi anche all'aeroporto di Bari Palese dove il maltempo e le forti raffiche di vento hanno creato problemi al traffico aereo.

I voli coinvolti sono il Ryanair da Milano Malpensa e l'Alitalia da Milano Linate, il cui arrivo nello scalo barese era previsto rispettivamente per le 8.20 e le 8.25. Dirottato anche il Ryanair in partenza per Malpensa alle 8.45.