Maltempo nel Nord Italia, disagi anche all'aeroporto di Bari Palese: annullati voli per Treviso e Bergamo

L'ondata di maltempo che sta caratterizzando queste ultime giornate di ottobre in tutta Italia ha causato qualche conseguenza anche sui voli in partenza dall'aeroporto di Bari Palese: cancellati un paio di collegamenti Ryanair per Bergamo e Treviso, previsti nel pomeriggio. In particolare, i passeggeri del volo diretto verso la città veneta sono stati costretti a scendere nuovamente dall'aereo nel quale si erano imbarcati, dopo aver atteso per circa un'ora la partenza. Cancellati anche due arrivi, con la stessa compagnia irlandese, dai due aeroporti in questione, previsti rispettivamente alle 17 e alle 19.25. Per tutta la giornata, nonostante il forte vento su Palese, non sono stati registrati particolari disagi al traffico aereo.