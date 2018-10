Strattonati, spinti, alzati per le braccia. I video delle telecamere di sorveglianza mostrano i terribili metodi utilizzati nei confronti dei piccoli alunni dalle quattro maestre di scuola materna arrestate in mattinata a Capurso. Proprio le immagini video sono servite ai carabinieri per formulare la denuncia per maltrattamenti e inibirle in via temporanea all'insegnamento.