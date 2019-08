Violenze per decenni sulla moglie e sui figli maggiorenni: in carcere pregiudicato 62enne

Per decenni aveva maltrattato la moglie e due figli maggiorenni, finché hanno avuto il coraggio di denunciare alla polizia le violenze subite. È stato così arrestato a Monopoli un 62enne - pregiudicato - già condannato in passato per violenza sessuale su minori.

Dopo la denuncia della famiglia è partita l'attività di indagine, facendo emergere un caso di maltrattamenti in famiglia, iniziati già negli anni ’80 con il matrimonio della coppia, "caratterizzato da continue vessazioni - spiegano dalla questura - fisiche e psicologiche, minacce ed episodi di violenza sessuale nei confronti della moglie e dei due figli". Sono partite immediatamente le specifiche misure di protezione nei confronti delle vittime e, successivamente, gli agenti del Commissariato di Monopoli hanno rintracciato e arrestato l’uomo. Attualmente è in carcere a Bari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale.

Gli altri casi di violenza

E non si tratta dell'unico caso di violenza riscontrato dagli agenti del Commissariato. Altre tre persone sono state denunciate per maltrattamenti in famiglia: un figlio tossicodipendente che aggrediva quotidianamente sua madre, un fidanzato violento, ed un convivente alcolizzato, aggressivo e minaccioso nei confronti della sua compagna.