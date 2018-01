Alla Feltrinelli arrivano i Maneskin: stop alle auto in via Melo

L'attesa dei fan è grande, tanto che in vista del grande afflusso di gente previsto per questo pomeriggio alla Feltrinelli, è stata anche disposta la chiusura di un tratto di via Melo. A richiamare nella libreria del centro tanti giovani e supporter sarà l'arrivo dei Maneskin, gruppo rivelazione di X Factor, che saranno alla Feltrinelli per il firmacopie del loro album. L'appuntamento è previsto alle ore 15.30, ma è prevedibile che in tanti giungano sul posto in anticipo. Le limitazioni al traffico, infatti, scatteranno già a partire dalle ore 13.

Ecco nel dettaglio chiusure e limitazioni previste:

- dalle ore 13.00 fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, è istituito il divieto di sosta - zona rimozione sulle seguenti strade: via Melo, lato numerazione civici dispari, tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo; via Principe Amedeo, lato numerazione civici pari, tratto di circa 20 metri, compreso tra via Melo ed il civico 36.

- dalle ore 15.30 (e comunque dal momento opportuno in relazione alle esigenze di ordine pubblico) fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito su via Melo, nel tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo.