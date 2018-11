Mobilitazione contro il decreto sicurezza, sit-in in centro: "Aumenteranno gli irregolari. Non criminalizzare i più deboli"

Mobilitazione in corso Vittorio Emanuele a Bari, questa mattina, contro il Decreto Sicurezza recemente approvato dal Camera dei Deputati, che prevede norme con cui sarà "smantellata" di fatto la rete di accoglienza e tutela ai migranti. Il Coordinamento dei Progetti Sprar Puglia, assieme a numerose associazioni e arealtà pubbliche e private da decenni impegnate sul tema, hanno preso parte ad una manifestazione per dire no al provvedimenti: "Da uno Stato che predisponeva dei servizi per l’accoglienza dei Richiedenti Asilo e ne strutturava i percorsi di integrazione, fornendo strumenti per la realizzazione di un piano di interazione sociale, stiamo passando alla delegittimazione di ogni attività di supporto e addirittura al non riconoscimento della figura del richiedente asilo cominciando dal non permettere l’inserimento negli SPRAR e a non concedere i servizi minimi di accoglienza quali per esempio i corsi di italiano, indispensabili per interagire con il territorio nel quale si sta". Nei giorni scorsi, sulla questione del decreto, vi è stata una raccolta firme proprio davanti alla Prefettura.

"Vengono meno principi costituzionali"

Con il provvedimento "vengono meno principi costituzionali e legislativi per le famiglie - proseguono i promotori della protesta - con minori costrette in centri promiscui senza tutela per l’infanzia e l’adolescenza, così come per i portatori di handicap o di gravi malattie. Tutto spazzato via in nome di una campagna di terrorismo nei confronti di chi viene da altri Paesi sfuggendo a persecuzioni e morte, tutto per creare consenso e voti, passando sopra alle tragedie che queste persone vivono. Si è cominciato con la criminalizzazione di chi salvava vite per mare, fuggendo dai lager libici finanziati anche con denaro europeo, e si sono poi bloccati i flussi controllati dai campi profughi turchi e libanesi, dove le persone fuggite alla guerra si trovano ad essere vittime di aguzzini e soprattutto muoiono di malattie e fame".

"Umanità vilmente tradita"

"Di fronte a tutto ciò - concludono i manifestanti - come giustamente affermato e denunciato anche dal Consiglio per i diritti umani dell’ONU, non possiamo che alzare la nostra voce e chiedere che non si permetta questo passo indietro nei confronti dei diritti dei più deboli e di un’umanità così vilmente tradita e quindi le istituzioni, gli enti locali, la regione, devono insieme sopperire a questa grande mancanza di solidarietà umana che vorrebbe trasformare la nostra etica e rendere la nostra società una battaglia di tutti contro tutti, cominciando dai più deboli".