Bari si mobilita a sostegno dei curdi: corteo dal Consolato turco per le vie del centro

La città di Bari si mobilita a sostegno del popolo curdo, a pochi giorni dall'avvio delle operazioni militari della Turchia in Siria: sabato 12 vi sarà un corteo dal consolato turco in via Abate Gimma 148, per raggiungere piazza della Libertà. Il Comune, d'intesa con la Polizia Locale, ha disposto alcuni provvedimenti riguardanti la viabilità.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione dalle 5 fino alle 14 ,e comunque fino al termine delle esigenze, è stato istituito il divieto di sosta - zona rimozione su piazza Libertà, lato piazza Massari e in via A. Gimma, in entrambi i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione di via De Rossi e il civico 148. A partire dalle 8 e fino al termine delle esigenze, è stato istituito il divieto di transito in via A. Gimma, nel tratto compreso tra via De Rossi e via Marchese Di Montrone.

Nell'immagine le milizie siriane alleate della Turchia nella guerra ai curdi - FOTO ANSA EPA STR -