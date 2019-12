Le sardine arrivano anche a Bari, scattano i divieti in piazza Libertà

E' fissata per la serata di domani, sabato 7 dicembre, la manifestazione delle 'sardine' a Bari. Il sit-in, promosso dal movimento che in queste settimane sta scendendo in piazza in molte città, si svolgerà in piazza Libertà.



Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, è stato previsto, dalle ore 14.00 fino alle ore 23.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze di OO.PP., è istituito il divieto di fermata su piazza della Libertà.