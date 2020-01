"Manifesti abusivi del circo su palazzi ed altri edifici", la segnalazione dei residenti a San Pasquale

Manifesti del circo affissi in maniera abusiva, su palazzi e altri luoghi dove non è consentito posizionarli: la segnalazione, a BariToday, arriva da alcuni residenti del quartiere San Pasquale di Bari, che hanno notato gli avvisi pubblicitari in numerose strade del rione, da viale della Resistenza in via Turati, fino a via Salvemini.

Non è stato neppure risparmiato il cancello della scuola Re David, così come è stata 'occupata' anche una pensilina di un supermercato. Un fenomeno purtroppo non nuovo in città, che si ripete ormai periodicamente, in concomitanza con gli arrivi delle carovane circensi nel capoluogo pugliese.