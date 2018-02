Sporcizia e degrado sul palazzo di Giurisprudenza: "Troppe affissioni abusive in città"

Manifesti che pubblicizzano circhi, convegni, corsi e spettacoli sulla facciata del palazzo di Giurisprudenza in via Crisanzio, nel centro di Bari. A denunciare lo stato di degrado dell'edificio universitario è l'associazione Retake Bari che ha postato alcune foto sulla propria pagina Facebook: "Bari è devastata da affissioni abusive", spiegano, specificando che "le colle rendono difficili le operazioni di pulizia" per togliere manifesti affissi da anni. L'associazione propone "al Comune di ripulire il granito della facoltà e mettere nuove paline per la comunicazione per ridare lustro e decoro ad angoli del nostro vivere quotidiano".