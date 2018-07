Ai domiciliari, manomette braccialetto elettronico ed esce di casa: evaso arrestato dalla polizia

Ieri la Polizia di Stato ha fatto scattare nuovamente le manette ai polsi di un 22enne, per evasione dagli arresti domiciliari. Gli agenti, dopo aver ricevuto la segnalazione di allontanamento con manomissione del dispositivo del braccialetto elettronico, hanno raggiunto rapidamente l’abitazione del giovane, riscontrando che era assente. Poco dopo l’evaso è tornato in casa di corsa, in evidente stato di alterazione, e nella circostanza è stato deferito in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria. L’arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari per la successiva traduzione presso il Tribunale di Bari nella giornata di oggi, ove sarà celebrato il giudizio direttissimo, essendo evaso anche nei giorni scorsi.