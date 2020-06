Manutenzione 'acrobatica' per la cattedrale, a Terlizzi per i lavori sulla cupola arrivano i 'supereoi'

Sulla cupola della cattedrale di Terlizzi c'è Spiderman. Non è uno scherzo, ma la particolare 'divisa' dell'operaio impegnato nei lavori di manutenzione. Gli interventi, infatti, sono stati eseguiti in questi giorni dalla ditta 'Lavori acrobatici', specializzata in 'edilizia su corda', in grado di operare senza l'utilizzo di ponteggi e piattaforme aeree. Caratteristica distintiva dei suoi addetti, quella di indossare magliette che richiamano i più noti supereroi, come Spiderman appunto, proprio per richiamare l'abilità e l'agilità nell'eseguire gli interventi.



