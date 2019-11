Videosorveglianza in giardini, scuole ed edifici comunali: dal Comune un milione e 500mila per la manuntenzione degli impianti

Il Comune stanzia un milione e 500mila per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza cittadini. La giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo dell’accordo quadro di durata annuale, che consentirà di effettuare interventi manutentivi e nuove installazioni con riferimento agli impianti di sorveglianza nella aree pubbliche della città, nelle strutture comunali e negli edifici scolastici cittadini.

In particolare - spiega una nota del Comune - l’amministrazione potrà affidare alla ditta che si aggiudicherà l’accordo la manutenzione correttiva in caso di guasti agli impianti, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento normativo degli impianti esistenti.

"Questo accordo quadro - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che ha sottoposto il provvedimento alla giunta - si aggiunge a quello da 950mila euro per il potenziamento delle telecamere già appaltato, aggiudicato e di imminente inizio, grazie al quale saranno installate 100 telecamere in aggiunta alle 400 già attive in città. Prosegue, così, il nostro impegno per rafforzare e rinnovare la rete di videosorveglianza sull’intero territorio comunale attraverso la formula dell’accordo quadro che ci consente di intervenire tempestivamente ogniqualvolta si verifichino guasti ai dispositivi. Al termine degli interventi il sistema delle telecamere cittadine, sia di competenza comunale sia delle forze dell’ordine, sarà più efficiente e capillare, a garanzia della tutela degli spazi pubblici e della sicurezza dei cittadini. Contestualmente procedono le nuove installazioni di impianti di videosorveglianza nei principali cantieri in corso, quali il raddoppio di via Amendola, la riqualificazione degli impianti di parco 2 Giugno, pineta San Francesco e via Ascianghi, solo per citarne alcuni".