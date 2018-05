Completa la maratona di Londra in tempo record, podista barese accusato di barare. La replica: "Mi ero ritirato"

Una maratona complessa come quella di Londra, percorsa in un tempo record, inferiore persino a quello dell'olimpionico Mo Farah. Un'impresa del runner 59enne Sabino Rinaldi, tesserato barese della Fidal, che però - secondo quando scoperto dal quotidiano inglese 'Times', sarebbe stata compiuta con un trucchetto. L'uomo avrebbe infatti tagliato alcuni tratti del percorso di 40 chilometri, completato in 3 ore e 19 minuti. Una notizia che ha fatto velocemente il giro d'Italia.

La replica: "Mi ero ritirato"

In giornata Rinaldi ha raccontato la sua versione della storia all'Ansa, spiegando che in realtà si era ritirato e le 'scorciatoie' sarebbero state prese solo per raggiungere prima il traguardo e recuperare i suoi effetti personali. "L'organizzazione avrebbe semplicemente potuto e dovuto squalificarmi - ha raccontato - non avendo io transitato su tre passaggi obbligatori, che il microchip doveva rilevare. Purtroppo oggi, come spesso succede, si è voluto vedere il lato brutto di ogni cosa ma, come detto, io la prendo sportivamente".

Niente trucchetti, quindi, ma solo la volontà di ricevere una medaglia, "che è di partecipazione e non di piazzamento" ci tiene a precisare il runner barese. Rinaldi si è poi rivolto a un avvocato per tutelare la sua immagine: "Sono sportivo, sono italiano e sono fiero di esserlo - ricorda - perciò mi sono consultato con il mio avvocato , poiché deluso dal fatto che mi hanno immediatamente ridicolizzato dopo la maratona di Londra e additato come colpevole di una figuraccia per l'Italia intera, senza nemmeno sapere come è andata".