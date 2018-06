Marchi contraffatti per i capi di abbigliamento, scoperta stamperia clandestina nel sud est barese

Una stamperia clandestina nell'area del Sud est barese, in cui venivano prodotti i lucidi riportanti noti marchi contraffatti da applicare sui capi di abbigliamento 'taroccati'.

La scoperta è stata fatta dai militari delle Fiamme Gialle nell'ambito di un piano straordinario di interventi, disposto dal Comando regionale, finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione, dell’abusivismo commerciale ed altre correlate forme di illegalità.

116 in tutto gli interventi realizzati in tutta la regione, nel corso dei quali sono stati sequestrati oltre 1,2 milioni di articoli, con la denuncia di ì 41 soggetti all’A.G.. Dall’inizio dell’anno sono oltre 5 milioni i prodotti sequestrati dalle Fiamme Gialle. In particolare, tra le province di Bari e Bat sono stati 16 i soggetti denunciati, con la relativa contestazione di violazioni amministrative.

