600 studenti in marcia per le vie di Bari: a parco Due giugno cori e striscioni contro bullismo e cyberbullismo

Con gli insegnanti si sfiorano le 700 adesioni, ma il 'cuore' della manifestazione sono gli studenti: in 600 sfilano in corteo per le strade attorno a parco Due giugno, a Bari, per ribadire il loro 'No' a bullismo e cyberbullismo. È la marcia contro il cyberbullismo, evento conclusivo di una serie di laboratori sul tema condotti in 13 plessi scolastici di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Il corteo ha percorso viale della Resistenza e via della Costituente, per poi riunirsi all'interno del parco per un confrontarsi con le istituzioni presenti sul contrasto tra le nuove generazioni al bullismo, sempre più spesso perpetrato attraverso i social network.