Benedizione, corsa e bagno a Pane e Pomodoro: Capodanno con la tradizionale Marcialonga Nicolaiana

Prima l'appuntamento davanti alla Basilica di San Nicola e la benedizione del Priore, poi la corsa e il beneaugurante bagno nelle acque più o meno gelide di Pane e Pomodoro: si è svolta anche quest'anno la tradizionale Marcialonga Nicolaiana nel 1° Gennaio, giunta alla 19esima edizione, organizzata da Uisp, Csi, Big Eye, Cavalieri del Mare, Liberty Bari, Associazione Nazionale Bersaglieri e patrocinata dal Comune. Tra i partecipanti anche il sindaco Antonio Decaro e l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli, che non hanno rinunciato all'ormai immancabile tuffo. E alla fine è stata anche festa con the caldo, panettone e spumante, per salutare al meglio il nuovo anno.