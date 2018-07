Marciapiede rinnovato e illuminazione, più sicurezza per gli studenti del collegio Dell'Andro: lavori quasi terminati

Sono quasi ultimati i lavori per la realizzazione del marciapiede e della nuova illuminazione a ridosso del collegio universitario 'Dell'Andro' di Poggiofranco, tra via Lucarelli e via Camillo Rosalba. Gli interventi erano stati fortemente richiesti dagli studenti del plesso per migliorare la sicurezza e il passaggio pedonale, in particolare nelle ore serali. La nuova pavimentazione consentirà un percorso più agevole per chi si recherà nel vicino dipartimento di Economia e Commercio. Gli interventi hanno permesso di realizzare un marciapiede largo 1,5 metri e lungo oltre 250 metri. In questi giorni si stanno installando anche i pali e i corpi illuminanti

“Contro ogni aspettativa questo cantiere che pensavavamo di consegnare a settembre, per l’avvio delle attività didattiche sta terminando con grande anticipo. - dichiarano gli assessori Galasso e Romano - Questo ci rende maggiormente sereni rispetto al rientro degli studenti in città che potranno usufruire di una viabilità più efficiente e soprattutto più sicura”.