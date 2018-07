Tanto sole, poco caldo e maestrale da martedì: le previsioni per la prossima settimana

Sole e temperature non troppo elevate per giornate decisamente piacevoli dal punto di vista meteorologico: la prossima, su Bari e provincia, sarà una settimana caratterizzata dal bel tempo, ideale per trascorrere un po' di tempo al mare. le previsioni infatti, con eccezione di qualche precipitazione temporalesca per domani pomeriggio, indicano tempo soleggiato o poco nuvoloso con valori massimi oltre i 30 gradi e punte di 31-32. Previsti venti di maestrale da martedì, con inevitabili conseguenze sui mari. La stabilità dovrebbe restare fino alla fine di questa settimana