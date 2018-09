Nascondevano in macchina e in un trullo 25 chili di droga: tre arresti a Giovinazzo

Oltre 25 chili di droga nascosta in macchina e in un trullo, pronti per essere commercializzati. A possederli, tre giovani di Giovinazzo e Terlizzi, già noti alle Forze dell'Ordine, fermati domenica sera dai Carabinieri della Tenenza di Terlizzi e del Nucleo operativo di Bari. Un 40enne, 27enne e un 33enne, che viaggiavano in un'auto di grossa cilidrata, bloccata dai militari nelle campagne in Contrada Santa Lucia, agro di Giovinazzo.

All’interno dell’auto, una Bmw di colore nero, con a bordo i tre uomini, i militari operanti rinvenivano occultati sotto il sedile anteriore lato passeggero, una busta che copriva un involucro contenente circa un chilo e mezzo di marijuana. La perquisizione proseguiva in un trullo poco distante da dove si era fermata la macchina, di cui i tre possedevano le chiavi. Al suo interno vengono ritrovati altri 23,5 chili di marijuana, fra piante essiccate e pronte alla lavorazione ed infiorescenze già raccolte e idonee per essere imbustate e immesse nel locale mercato della droga.

E' così scattato per i tre l'arresto, per poi essere portati nel carcere di Trani in attesa del giudizio di convalida. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga, sottoposta a sequestro, sarà analizzata dai militari della Sezione Scientifica del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari, per misurane il grado del principio attivo contenuto.