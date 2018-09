Nascondeva marijuana in casa pronta per lo spaccio, in manette 27enne a Molfetta

Nascondeva in un armadio della camera da letto oltre 70 grammi di marijuana, già divisa in dosi per lo spaccio. Finisce così in manette un pusher 27enne a Molfetta, scoperto dai carabinieri a spacciare in casa. A insospettire i militari, il continuo movimento di giovani dalla casa del 27enne, situata nel centro storico di Molfetta, che li ha portati a perquisire l'abitazione.

E così i militari, spostando alcune borse in una camera, hanno trovato la droga divisa in bustine di cellophane. Il 27enne è ora ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Trani (BT).