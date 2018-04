La lite finisce a bastonate: uomo in ospedale, 32enne in manette

Preso a bastonate in testa dopo una lite. E' accaduto a Martina Franca. Un uomo di 36 anni, albanese, è finito in ospedale, mentre un connazionale 32enne, residente a Noci, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e porto di strumenti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 32enne, recatosi presso l’abitazione dei propri suoceri, ubicata nell’agro martinese, per futili motivi, verosimilmente riconducibili a vecchi screzi, ha aggredito, prima verbalmente e poi con un bastone di legno, il suo connazionale 36enne, colpendolo violentemente al capo.

Solo l’intervento dei familiari dell’aggressore, che si sono frapposti tra i due, ha permesso che la situazione non degenerasse ulteriormente, visto che il 32enne, dopo aver inferto il primo colpo al malcapitato, ha tentato nuovamente di colpirlo senza riuscirci.

La segnalazione dell’accaduto è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Martina Franca che ha inviato subito sul posto una pattuglia di Carabinieri; i militari, hanno così individuato l'aggressore e provveduto a recuperare il bastone utilizzato - sul quale erano presenti tracce ematiche - debitamente repertato e sottoposto a sequestro.

La vittima, nel frattempo soccorsa da personale sanitario del 118, è stata trasportata presso l’Ospedale di Monopoli, dove sottoposta alle cure del caso, veniva successivamente dimessa con una prognosi di 15 giorni. I Carabinieri, dopo aver acquisito le testimonianze dei presenti, hanno condotto il 32enne in caserma, dove, all’esito delle formalità di rito, è stato arrestato e condotto in carcere a Taranto. All’esito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato nuovamente ricondotto in carcere.