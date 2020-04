Mascherine e panzerotti per gli agenti di polizia locale: il dono di due imprenditori baresi

Mascherine e panzerotti per ringraziare gli agenti di polizia locale del loro impegno quotidiano nel far rispettare i provvedimenti Covid-19. In mattinata una farmacia barese ha donato 50 mascherine alla polizia locale, mentre il titolare di una rosticceria in città ha donato alcuni prodotti della tradizione gastronomica barese. "Un regalo per tutti coloro che instancabilmente sono impegnati - ricorda il comandante della polizia locale di Bari, Michele Palumbo - come tanti altri, sulle nostre strade per l'emergenza pandemica in corso

Piccoli gesti che attestano la vicinanza dell'Amministrazione comunale e della Polizia Locale alla gente ed agli imprenditori, reciprocamente condivisa.

