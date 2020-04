Nuovo carico di dispositivi di protezione per la Puglia: arrivati a Bari mascherine e ventilatori polmonari

Nuovo carico di dispositivi di protezione sono arrivati sabato 4 aprile in Puglia. A fornire i dati è il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario: con un volo DO238 operato dall'Aviazione dell'Esercito sono arrivati all'aeroporto di Palese 68mila bende monovelo Montrasio (NON DPI), 57mila mascherine chirurgiche, 46.400 mascherine tipo FFP2-3-KN95. "Il materiale è stato trasportato con i mezzi dell’Esercito Italiano ai depositi per l’immediato inoltro al sistema sanitario e di protezione civile regionale.



Non solo dispositivi di protezione: con un'altra spedizione "sono arrivati in Puglia anche 5 ventilatori per terapia intensiva" aggiunge Lerario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.