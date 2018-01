Docking station innovativa per proteggere le bici: la barese Sitael premiata al Ces di Las Vegas

L'innovazione made in Puglia premiata oltreoceano: al Ces 2018 di Las Vegas, una delle più importanti rassegne mondiali della tecnologia, a fianco di colossi americani, asiatici ed europei, c'è anche la Sitael, azienda con base a Mola di Bari con 350 dipendenti, apprezzata dagli addetti ai lavori per una efficace soluzione dedicata alle E-bike, le biciclette 'elettriche'. Il Mat, acronimo per 'magnetic assisted tap', ha vinto il prestigioso riconoscimento 'Honoree' nella categoria Vehicle Intelligence e Self-Driving Technology, quella che guarda ai mezzi di trasporto 'intelligenti', colpendo favorevolmente una giuria internazionale composta da designer industriali, ingegneri e specialisti della comunicazione del settore. Il Mat è una docking station magnetica che consente di fornire una connettività wireless alle e-bike.

Come funziona il Mat

Basta poggiare uno smartphone sul 'modulo' incassato sul manubrio per poter sbloccare l'antifurto satellitare e la ruota posteriore, consentendo l'utilizzo della bici: "La caratteristica innovativa - spiega Agostino De Angelis, marketing manager di Sitael - è che per la prima volta, questo tipo di oggetto è realizzato in modo magnetico. Il cellulare diventa così la chiave ma anche il cuore pulsante del sistema". Una bici protetta e automatica per un sistema a prova di percorsi estremi, temperature estremamente basse o calde, testato fino a 70 g di forza, considerando l'accelerazione gravitazionale. La tecnologia, oltre ad avere un potenziale utilizzo per i privati, garantisce sicurezza per i servizi di bike-sharing più evoluti e potrebbe essere utilizzata, prossimamente, nella città di Bari, attraverso la modalità free-floating, ovvero con un parcheggio libero e non vincolato alla stazione di ricarica. Il sistema, infatti, quando un ladro prova a tagliare il cavo e ad avviare la bici, invia immediatamente la posizione ai gestori e blocca il mezzo.

I prossimi passi

"E’ un importante risultato per tutto il team di sviluppo” afferma Matteo Pertosa, responsabile della divisione Industrial & IoT “la visione di Sitael di fornire tecnologia unica e innovativa raggiunge la sua massima espressione con il Mat che protegge e coinvolge gli utenti definendo un nuovo livello di ciclismo in un solo gesto. Un'innovazione apprezzatissima che ha permesso all'azienda di essere l'unica realtà italiana premiata nell'importante rassegna statunitense: una realtà, quella dei Sitael, parte del gruppo Angel, all'avanguardia a livello internazionale sul fronte dei satelliti e tecnologie di punta per cambiare in positivo la vita di tutti i giorni. In questo caso, le implicazioni a livello di mercato sono globali, a cominciare da nazioni come Germania, Olanda e Usa, dove la bicicletta elettrica è un'esperienza sempre più comune. Il Mat sarà disponibile entro fine anno: "A marzo - aggiunge De Angelis - partirà la campagna di crowdfunding intesa come coproduzione, perché intendiamo lavorare con gli utenti finali per realizzare un prodotto nel migliore dei modi".