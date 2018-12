Scompare dopo l'uscita da scuola: 14enne di Matera rintracciata a Bari

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di una ragazzina di Matera, di cui si erano perse le tracce sabato scorso.

A lanciare l'allarme erano stati i genitori della ragazzina, che non l'avevano trovata all'uscita di scuola. Immediata la denuncia di scomparsa ai Carabinieri, che a loro volta si mettevano in contatto con il C.O.C., Centro Operativo Compartimentale della Polfer di Bari, dal momento che la giovane, come riferito dai genitori, probabilmente voleva dirigersi a Bari ed a Roma.

E' stato così subito attivato il coordinamento informativo e operativo fra le sale operative interessate, con la descrizione fisica della ragazza. Sono stati inoltre controllati, tramite la collaborazione dei capitreno di R.F.I., i treni diretti a Roma ed allertato il Compartimento di Polizia Ferroviaria del Lazio. Infine, le ricerche sono state estese anche agli esercizi commerciali ed alle fermate dei pullman diretti a Roma.

In serata, la presenza della giovane è stata indicata nelle zone adiacenti alla stazione. Le pattuglie della Polfer, che perlustravano costantemente la zona, intorno alle ore 20, hanno così rintracciato la ragazza nei pressi di un fast food. Gli agenti si sono subito prodigati per rassicurare e rifocillare la giovane che appariva un po’ smarrita e provata.

Subito informati i genitori che, dopo un’attesa angosciosa, si sono precipitati negli uffici della Polizia Ferroviaria di Bari ove, finalmente, potevano riabbracciare la propria figliola. All’origine del gesto qualche incomprensione maturata negli ambienti frequentati dalla giovane minorenne.