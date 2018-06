Materassi, mobili e teli gettati per strada: la 'discarica' a cielo aperto di via della Costituente

Un mobile rotto accanto ad alcuni materassi. Poco più in là giacciono diversi teli mentre accanto al bidone fanno bella mostra diversi sacchi dell'immondizia. L'indecoroso spettacolo è stato notato da numerosi residenti in viale della Costituente, nel quartiere San Pasquale di Bari, non lontanto dal parco 2 Giugno. Un'area, certamente, non degradata, dove però qualche sporcaccione ha deciso di lasciare rifiuti senza curarsi del pericolo di multe o sanzioni. L'ennesimo episodio di inciviltà alla quale oirmai, purtroppo, siamo sempre più abituati.