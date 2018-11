Lurido e abbandonato per strada: grosso materasso da 10 giorni sul marciapiede di via Piave

Sporchissimo, in una posa quasi meditativa, artistica, nel bel mezzo del marciapiede di via Piave: un materasso giace da 10 giorni per strada, coe segnalato da alcuni residenti attraverso un post sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. La strada, riferisce una cittadina, "è piena di queste schifezze" che contribuiscono ad aumentare esponenzialmente degrado e sporcizia. Lo staff del primo cittadino ha risposto girando la segnalazione all'Amiu e, allo stesso tempo, ricordando per l'ennesima volta che si possono prenotare ritiri gratuiti dei rifiuti ingombranti chiamando il numero verde 800/011558 (solo da rete fissa) o collegandosi sul sito dell'azienda di igiene urbana.